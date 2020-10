Ab 2021 sollen iPhone- und iPad-Nutzer über 170 Xbox-Spiele streamen können. Mit einem Trick umgeht Microsofts xCloud dabei die App-Store-Richtlinien. "Wir werden auf jeden Fall auf iOS landen", kündigte der Microsofts Spielechef Phil Spencer kürzlich in einem internen Meeting an. Auch andere Quellen berichten, dass Microsoft an einer direkten, Browser-orientierten Lösung arbeite, um das Spiele-Streaming der Xbox namens "xCloud" auf iPhones und iPads zu bringen. Anfang 2021 soll der Dienst für Apples Geräte starten. Parallel entwickle ...

