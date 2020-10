Ähnlich wie im Gold, steht auch der Silbermarkt kurz davor aus einem klassischen Dreiecksmuster auszubrechen. Nach einer zermürbenden vierwöchigen Seitwärtsphase brach Silber am 21.09.2020 aufgrund der US-Dollarstärke in vier Handelstagen um mehr als 20 Prozent ein und wurde bis auf 21,81 US-Dollar abverkauft. Seit zwei Wochen holt der Silberfuture Luft und konsolidiert in einer Range zwischen 23 und 24,65 US-Dollar. Der Widerstand bei 24,65 fällt interessanterweise fast exakt mit den kurzfristig ...

