09.10.2020 - Die Nordex Group (ISIN: DE000A0D6554) hat einen Auftrag über die Lieferung von dreizehn Turbinen des Typs N133/4.8 in Großbritannien erhalten. Der Auftrag umfasst ebenfalls einen Premium Service der Anlagen über 15 Jahre mit einer produktionsbasierten Verfügbarkeit. Nach allein über 600 MW in Form von zwei US-Orders in den letzten 4 Wochen zeigt sich die Stärke gerade der "großen Anlagen" mit vier oder mehr MW gegenüber der Konkurrenz - 297,6 und 312 MW Aufträge für den sich wandelnden US-Markt. Der 62-MW-Windpark entsteht in einer ehemaligen Kohlebergbauregion in South Lanarkshire, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...