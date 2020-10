NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Henkel nach Vorabzahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Euro belassen. Das dritte Quartal sei gut ausgefallen, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Signale der Düsseldorfer für das Gesamtjahr seien was das Umsatzwachstum anbelange besser als am Markt erwartet./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2020 / 03:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2020 / 03:16 / ET

DE0006048432