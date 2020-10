Die Nordex Group zieht es auf die Insel. Ende des dritten Quartals hat der Windturbinenbauer einen Auftrag über die Lieferung von dreizehn Turbinen des Typs N133/4.8 in Großbritannien erhalten. Der Auftrag umfasst ebenfalls einen Premium Service der Anlagen über 15 Jahre. Der 62-MW-Windpark entsteht in einer ehemaligen Kohlebergbauregion in South Lanarkshire, Schottland. Der Standort zeichnet sich ...

