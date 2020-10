Scharfe Kritik an den am Freitag bekannt gewordenen Eckpunkten des Budgets übt die SPÖ. "Dieses Budget ist das Dokument der Selbstaufgabe der Regierung angesichts der größten Wirtschafts- und Jobkrise der Zweiten Republik", sagte Vizeklubchef Jörg Leichtfried in einer Aussendung. Er fordert die Umsetzung der Steuerreform als "Konsumturbo" und mehr Mittel für den Arbeitsmarkt. Denn hier werde lediglich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...