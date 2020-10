Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag uneinheitlich in den Handelstag gestartet. Der US-Leitindex Dow Jones hat zwar 120 Zähler höher geschlossen, doch mangels neuer Impulse halten sich die Investoren in Frankfurt vor dem Wochenende zurück. Unter charttechnischen Gesichtspunkten verspricht der Handelstag aber sehr spannend zu werden, denn die Frage ist erlaubt, ob der DAX die wichtige 13.000-Punkte-Marke verteidigen kann.Mit dem Sprung am Donnerstag über 13.000 hat der DAX ein Kaufsignal generiert, ...

