Geht es um die Tesla-Verfolger, kommen Anleger nicht an BYD ("Build Your Dreams") vorbei. Überraschenderweise wird diese Aktie von vielen Investoren eher links liegen gelassen, was daran liegen könnte, dass sie mit Finanzinformationen nur spärlich umgeht (zum Beispiel nur Halbjahresberichte). Aber das wird dem Unternehmen und seinen Wachstumsperspektiven nicht gerecht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...