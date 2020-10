Der amerikanische Energiekonzern Northwest Natural Holding Company (ISIN: US66765N1054, NYSE: NWN) wird seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 48 US-Cents ausbezahlen. Dies entspricht einer kleinen Anhebung um 0,25 Cents gegenüber dem Vorquartal. Damit hat der Konzern das 65. Jahr in Folge die Dividende erhöht. Die Dividende wird am 13. November 2020 ausgeschüttet (Record day: 30. Oktober 2020). Auf das ...

