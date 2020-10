Wien (www.anleihencheck.de) - Christine Lagarde als auch Isabel Schnabel ließen letzte Woche unabhängig voneinander in ihren jeweiligen Reden mit dem Interesse an einem "grünen" TLTRO aufhorchen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Das TLTRO-Programm der EZB sei nicht erst seit der größten Zuteilung seit Bestehen im Juni 2020 (1.300 Mrd. EUR) eine wichtige Liquiditätsunterstützung für den Bankensektor, um Kreditvergabe anzukurbeln. Das Programm könnte in weiterer Folge auch zur Förderung der Vergabe an "grünen" Krediten genutzt werden. Dabei wäre der Zinssatz für die Banken abhängig vom Volumen an vergebenen Krediten die die Bedingungen der verabschiedeten EU-Taxonomie betreffend grüner Transaktionen erfüllen. (Ausgabe 24 vom 08.10.2020) (09.10.2020/alc/n/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...