Renault nennt in einer neuen Broschüre sämtliche Ausstattungsdetails und technischen Daten zum neuen Twingo Electric der Sonderedition Vibes. Die Franzosen bestätigen darin unter anderem, dass für den E-Kleinwagen in Deutschland ein Umweltbonus in Höhe von 10.000 Euro winkt. Der Bonus setzt sich aus 6.000 staatlichem Umweltbonus plus 100 Euro für den Warnton AVAS plus 3.900 Euro von Renault zusammen ...

