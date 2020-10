Scottsdale, Arizona (ots/PRNewswire) - Setzen Sie die Chancen zu Ihren Gunsten mit der neuen Deep CG-Technologie von PXGPXG, ein innovatives Golfunternehmen, das sich der Entwicklung von Hochleistungsgeräten widmet, hat seine neueste Golfschläger-Technologie, den PXG Blackjack Putter vorgestellt. Der Blackjack ist die erste Veröffentlichung in der neuen Battle Ready-Kollektion des Unternehmens und ein Putter im Mallet-Stil, der bei jedem Schlag auf Stabilität und Vergebung optimiert ist."Vom MOI- und CG-Standort bis hin zu Gleichgewicht und Stabilität haben wir bei unserem neuen Blackjack Putter absolut alles optimiert", erklärte Bob Parsons, CEO von PXG. "Da Putts ungefähr 40% der Schläge ausmachen, warum nicht setzen Sie die Chancen zu Ihren Gunsten mit Blackjack?"Der Blackjack Putter stellt eine neue Bi-Material-Konstruktion vor, bei der Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität mit Wolfram hoher Dichte kombiniert wird, um einen tiefen Schwerpunkt (CG) zu unterstützen. Wenn der Schwerpunkt weiter vom Gesicht entfernt platziert wird, ist es für einen Spieler schwieriger, den Gesichtswinkel von seinem natürlichen Pfad abzuwenden. Dies verbessert die Fähigkeit des Spielers, das Gesichtsquadrat beim Aufprall zu liefern.Zusätzlich verfügt der Blackjack über ein neues Pyramidenflächenmuster mit variabler Größe und einer Rillentiefe, die optimiert wurde, um die mittlere Treffergeschwindigkeit zu erhöhen. Das Design trägt auch dazu bei, die Konsistenz aller wichtigen Faktoren zu gewährleisten, die das Rollen beeinflussen, einschließlich der anfänglichen Ballgeschwindigkeit, des Startwinkels, des Dralls und der Rutschstrecke.Der Blackjack bietet große Sohlengewichte, die die Schlägerkopfmasse und die Vorspannung beeinflussen. Diese Gewichte sind für eine optimale Leistung leicht einstellbar.Mit einem insgesamt einstellbaren Gewichtsbereich von 330 g bis 445 g wird die zusammengebaute Masse von Blackjack durch das gewählte Hosel weiter definiert. Der Putter nutzt einen von vier Hoseltypen - Fersenschaft, Doppelbiegung, Klempnerhals, Armlock - für jeden Schlag.Die Sohle des Blackjack ist mit PXGs legendären Darkness Insignia versehen. Die Insignien erinnern an Bob Parsons Dienst als Schütze beim 26. Regiment des United States Marine Corps während des Vietnamkrieges.Für weitere Informationen besuchen Sie www.nasuni.com.ÜBER PXGPXG wurde vom amerikanischen Unternehmer Bob Parsons gegründet. PXG nutzt bahnbrechende Technologie und ausgefeilte Herstellungsprozesse, die Hochleistungslegierungen integrieren, und produziert einige der besten Golfschläger der Welt.Zu den professionellen Mitarbeitern von PXG gehören Top-Talente wie Zach Johnson, Pat Perez, Ryan Moore, Jason Kokrak, Joel Dahmen, Lydia Ko, Anna Nordqvist, Celine Boutier, Austin Ernst, Christina Kim, Katherine Kirk, Gerina Piller, Jennifer Song und Linnea Strom.PXG bietet eine vollständige Auswahl an Rechts- und Linkshändern, darunter Fahrer, Fairwayhölzer, Hybriden, Eisen, Keile und Putter.Pressekontakt:Leela Brennanpress@pxg.com+1.480.387.5591.Original-Content von: Parsons Xtreme Golf, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134796/4729468