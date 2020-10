Thomas Ritterbusch/Bastian Bosse (BRW): "USA - Historischer Präsidentschaftszyklus"

01.10.2020 - Alle vier Jahre wählen die US-Amerikaner ihren Präsidenten neu, dies seit dem Jahr 1848 in schöner Regelmäßigkeit an den ersten Tagen des Monats November.



Es mag der großen Bedeutung der US-amerikanischen Volkswirtschaft geschuldet sein oder darin begründet liegen, dass es sich bei den USA um die mit nun 244 Jahren am Stück älteste, durchgehende Demokratie der Welt handelt. In jedem Fall erfährt dieses Ereignis regelmäßig ein hohes Maß an medialer Aufmerksamkeit.



Entsprechend vielschichtig sind die dargebotenen Meinungen hinsichtlich des vermuteten Wahlausgangs, der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und der wahrscheinlichen Reaktion von Zins-, Devisen-und Aktienmärkten. Doch scheint dabei allzu oft "der Wunsch Vater des Gedankens gewesen zu sein".

An dieser Art der spekulativen Meinungsbildung möchten wir uns ausdrücklich nicht beteiligen und plädieren stattdessen für eine sachgerechtere Auseinandersetzung mit diesem Thema. Auch glauben wir, in der zielgerichteten Aufarbeitung vergangener US-Wahlen eine gute Möglichkeit der Objektivierung gefunden zu haben.



Werfen wir also zunächst einen Blick in den Rückspiegel und schauen, wer sich seit Ende des zweiten Weltkrieges erfolgreich um das Amt des US-Präsidenten beworben hat ...

"BRW-Infobrief 04/2020"

