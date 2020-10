Wasserstoff bleibt an der Börse weiter das Trendthema. Die Aktie von FuelCell Engery schoss am Donnerstag um zehn Prozent nach oben. Der Grund: JPMorgan nimmt die Aktie in die Coverage auf und empfiehlt die Aktie zum Kauf.FuelCell Energy scheint nach Jahren der Investitionen in die Gewinnzone zu drehen, so der JPMorgan-Analyst Paul Coster. Bereits 2022 sieht er den Brennstoffzellenhersteller schwarze Zahlen schreiben. Das Unternehmen verfüge über einen festen Auftragsbestand von 1,3 Milliarden Dollar ...

