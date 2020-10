Frankfurt (www.fondscheck.de) - First Trust erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der First Trust Cloud Computing UCITS ETF (ISIN IE00BFD2H405/ WKN A2N9EF) und der First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF (ISIN IE00BF16M727/ WKN A2P4HV) würden Anlegern ein gezieltes Investment in Technologieaktien bieten. Während für Cloud-Computing nur Aktien berücksichtigt würden, die in den USA gelistet seien, würden Anleger in Cyber-Security weltweit investieren. ...

