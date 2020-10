DJ Maas gratuliert Welternährungsprogramm zum Friedensnobelpreis

BERLIN (Dow Jones)--Anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises an das Welternährungsprogramm hat Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) der UN-Organisation und seinem Exekutivdirektor David Beasley "von Herzen" gratuliert. Das Programm stehe "für die Verantwortung der Weltgemeinschaft für jedes einzelne Menschenleben" und rette jeden Tag Millionen, schrieb Maas bei Twitter. Seine Mitarbeiter seien "an den gefährlichsten Orten der Welt". Die Bundesregierung sei "stolz", weltweit zweitgrößter Geber des Welternährungsprogramms zu sein.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer ergänzte mit Blick auf die über 820 Millionen Menschen, die an Hunger und Mangelernährung leiden: "Die Corona-Pandemie hat diese Situation weiter verschärft." Die Auszeichnung hebe die "überaus verdienstvolle" Arbeit gerade des Welternährungsprogramms in schwierigen Zeiten der Pandemie hervor, so Demmer.

