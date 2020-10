Bremen (ots) - Es ist die größte Arktis-Expedition aller Zeiten: Mit der Rückkehr des Forschungsschiffs Polarstern nach Bremerhaven endet am 12. Oktober die MOSAiC-Expedition ins Nordpolarmeer. Radio Bremen berichtet live im TV, im Radio und Online.TVAm Montag (12.10.) um 11:30 Uhr ist buten un binnen im NDR/RB-Fernsehen live beim Einlaufen in Bremerhaven dabei. Expeditionsleiter Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) berichtet buten un binnen-Moderator Felix Krömer von der Tour ins Eis, von den Forschungsergebnissen, aber auch von den täglichen Strapazen einer mehrmonatigen Polarreise. Außerdem ordnet die Direktorin des AWI, Antje Boetius, die Bedeutung der 140 Millionen Euro teuren Expedition ein, die wegen der Corona-Pandemie zwischenzeitlich sogar komplett auf der Kippe stand.Ausführlich berichtet noch einmal die buten un binnen-Sendungim Radio Bremen Fernsehen um 19.30 Uhr über die Rückkehr der Polarforscherinnen und -forscher.Außerdem sendet Das Erste in seinen großen Nachrichten- und Magazinsendungen den ganzen Tag über Beiträge und Livegespräche.RadioRadio Bremen berichtet auf Bremen Eins, Bremen Zwei, Bremen Vier und Bremen NEXT über das Ereignis und beliefert auch die ARD-Hörfunkwellen und -Nachrichtensendungen mit Live-Schalten und Tageszusammenfassungen.OnlineAuch butenunbinnen.de (http://butenunbinnen.de/) verfolgt die Rückkehr der Polarstern und erklärt auf interaktiven Hintergrundseiten, wie die "MOSAiC"-Expedition abgelaufen ist.Radio Bremen überträgt zudem ab 12:30 Uhr die Pressekonferenz des AWI unter anderem mit Bundesforschungsministerin Anja Karliczek als Livestream auf butenunbinnen.de (http://www.butenunbinnen.de).Mehr als 300 internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich monatelang mit ihrem Forschungsschiff auf einer Eisscholle einfrieren lassen um das Klima besser zu verstehen. Dafür untersuchte das Team Austauschprozesse zwischen Ozean, Eis und Atmosphäre. Dass der Klimawandel rasant ist, stand für die Forscherinnen und Forscher schon vor der Expedition fest. Doch wie er genau funktioniert wollten die Forscherinnen und Forscher bei dieser Mission untersuchen.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / Presse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/4729635