Mit zwei Jahren Verspätung öffnet Waymo seinen Taxidienst für weitere Personen und verzichtet auf Sicherheitsbegleiter. Waymos selbstfahrende Taxis sollen autonomer werden. Schon seit drei Jahren betreibt Waymo in der Stadt Phoenix im US-Bundesstaat Arizona einen Taxi-Service unter dem Namen "Waymo One". Der war bisher nur handverlesenen Kunden zugänglich, die zuvor eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben hatten. Zudem befand sich stets ein sogenannter Sicherheitsfahrer an Bord der Fahrzeuge, der im Zweifel sofort die manuelle Steuerung hätte übernehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...