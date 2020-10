Die Chefs von Wifo und IHS, Christoph Badelt und Martin Kocher, haben am Freitag eindringlich an die Bevölkerung appelliert, zu einem Drosseln der Corona-Infektionszahlen beizutragen. "Verhaltet euch bitte so, dass sich die Infektionszahlen wieder einbremsen", sagte Badelt bei der Prognosepräsentation am Freitag. Das Infektionsgeschehen und die wirtschaftliche Dynamik seien direkt miteinander gekoppelt, ...

