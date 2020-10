BRATISLAVA (dpa-AFX) - Weil die Corona-Infektionszahlen trotz des seit 1. Oktober geltenden Notstands rasant steigen, hat die slowakische Regierung den Einsatz der Armee beschlossen. Die Kapazitäten der Gesundheitsbehörden seien am Rand ihrer Möglichkeiten angekommen, erklärte Gesundheitsminister Marek Krajci am Freitag in Bratislava. Die Soldaten sollten bei Corona-Tests und dem Nachverfolgen von Kontakten Infizierter assistieren sowie das Krankenhauspersonal bei Routinetätigkeiten unterstützen.

Dafür habe die Regierung die Bereitstellung von 1500 täglich einsetzbaren Soldaten beschlossen, sagte Verteidigungsminister Jaroslav Nad. Der populistisch-konservative Regierungschef Igor Matovic schloss nicht aus, dass ganze Regionen vorübergehend unter Quarantäne gestellt werden: "Diese Frage ist auf dem Tisch."

Die Slowakei gehörte im Frühjahr zu den am wenigsten von der Pandemie betroffenen Ländern Europas. Seit Mitte September melden die Gesundheitsbehörden jedoch fast täglich neue Rekorde, obwohl das Land weniger testet als die meisten anderen EU-Länder. Am Freitag wurden zum zweiten Mal mehr als 1000 Neuinfektionen pro Tag bestätigt. Die Zahl von 57 coronabedingten Todesfällen seit Ausbruch der Pandemie im März ist zwar gemessen an der Einwohnerzahl von 5,4 Millionen niedrig. Allerdings zählt die Slowakei nur Tote, bei denen keine andere Todesursache nachgewiesen werden kann.

Die häufigsten Infektionsherde waren zuletzt Hochzeiten und andere Familienfeiern. Regierungschef Matovic prangerte deshalb die "Disziplinlosigkeit" eines Teils der Bevölkerung an. Gesundheitsexperten warfen indes der Regierung Missmanagement vor./ct/DP/stw