Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages zu Ehren des koreanischen Alphabets geschlossen.

MONTAG: In den USA bleibt der Rentenmarkt wegen des Kolumbus-Tags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.456,50 0% +6,90% Euro-Stoxx-50 3.257,23 +0,05% -13,03% Stoxx-50 2.942,35 +0,26% -13,54% DAX 13.022,16 -0,15% -1,71% FTSE 6.005,82 +0,46% -20,74% CAC 4.925,76 +0,28% -17,60% Nikkei-225 23.619,69 -0,12% -0,16% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,81% 0,33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 40,80 41,19 -0,9% -0,39 -28,2% Brent/ICE 43,01 43,34 -0,8% -0,33 -29,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.916,51 1.893,93 +1,2% +22,58 +26,3% Silber (Spot) 24,33 23,88 +1,9% +0,45 +36,3% Platin (Spot) 878,28 866,80 +1,3% +11,48 -9,0% Kupfer-Future 3,07 3,04 +0,9% +0,03 +8,5%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street steht vor einem unveränderten Start am Freitag. Dennoch halten Börsianer den dritten Tag in Folge mit Aufschlägen für möglich. Dann könnte der S&P-500 seinen höchsten Wochengewinn seit Ende August einfahren. Weiter stützt laut Börsianern die Hoffnung auf die Verabschiedung eines Konjunkturpaketes durch die Politik noch vor der US-Wahl. Zuletzt waren die Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten über ein abgespecktes Hilfsprogramm wieder aufgenommen worden. Der Sprecherin des Repräsentantenhauses, die Demokratin Nancy Pelosi, reichen die von US-Präsident Donald Trump avisierten weiteren Hilfen für die Fluggesellschaften nicht, sie will ein umfassenderes Paket. Börsianer zeigen sich daher über das Zustandekommen einer politischen Einigung skeptisch: Der Markt sei aktuell zu optimistisch, heißt es. Etwas Unterstützung für den Aktienmarkt kommt aus China, wo der gestiegene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor den positiven Eindruck des offiziellen Indexes untermauert.

Bei den Einzelwerten stehen die Aktien der Chiphersteller AMD und Xilinx im Fokus. Kreisen zufolge sprechen beide Unternehmen über eine Übernahme von Xilinx durch AMD. Xilinx schießen vorbörslich um 17 Prozent nach oben, AMD fallen um gut 5 Prozent. Der Kurs des großen Konkurrenten Intel gibt um 0,6 Prozent nach.

Die Prognose einer Umsatzverdopplung lässt die Titel von Genmark Diagnostics um 14,8 Prozent nach oben springen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Keine Daten mehr angekündigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Anleger halten sich angesichts weiter stark steigender Infiziertenzahlen und der bestehenden geopolitischen Unsicherheiten vor dem Wochenende zurück. Daran dürfte sich am Nachmittag kaum etwas ändern angesichts des weitgehend leeren Terminkalenders. Grundsätzlich stützend wirkt der bislang erfreuliche Auftakt der Berichtssaison. Harte Fakten für eine Konjunkturerholung kommen von neuen Daten aus China: Dort haben die Aktivitäten im Dienstleistungssektor im September dank der starken Inlandsnachfrage am Ende des dritten Quartals angezogen. Medienberichte rund um den Feiertag der "Golden Week" deuten darauf hin, dass sich die Verbraucherausgaben weiter gut erholen, was zudem auf einen soliden Oktober hindeutet. Zalando hat ihre Jahresprognose erneut angehoben. Die Aktie legt 2,8 Prozent zu. Um 12,1 Prozent nach oben geht es mit Global Fashion Group, nachdem auch dieser Modehändler seinen Ausblick angehoben hat. Nach einem guten dritten Quartal hat Novo Nordisk den Ausblick ebenfalls angehoben. Für die Aktie geht es um 4 Prozent nach oben. Eine schwache Henkel-Prognose lässt den Markt dagegen kalt, die Aktien steigen 0,6 Prozent. Die Zahlen für das dritte Quartal von Pandora überzeugen. Die Titel gewinnen 14,2 Prozent. Die Londoner Börse LSE nun den Verkauf ihrer Tochter Borsa Italiana für 4,33 Milliarden Euro bestätigt. Sie geht an Euronext. LSE gewinnen 0,3 Prozent, für die Euronext geht es um 3,9 Prozent nach unten. Bei Rolls-Royce geht indes die fulminante Kursrally mit 18,8 Prozent Plus weiter. Nach über 80 Prozent Kursverlust spekuliert der Markt auf ein mögliches Kaufinteresse durch andere Branchengrößen. Dazu wird der Triebwerkhersteller seine Bilanz durch Kapitalerhöhung und Ausgabe von Anleihen bereinigen.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:35 Uhr Do, 18:05h % YTD EUR/USD 1,1803 +0,37% 1,1776 1,1753 +5,2% EUR/JPY 124,95 +0,23% 124,73 124,56 +2,5% EUR/CHF 1,0771 -0,14% 1,0782 1,0784 -0,8% EUR/GBP 0,9114 +0,23% 0,9092 0,9080 +7,7% USD/JPY 105,85 -0,16% 105,92 105,98 -2,7% GBP/USD 1,2952 +0,15% 1,2951 1,2945 -2,3% USD/CNH (Offshore) 6,6926 -0,67% 6,7049 6,7398 -3,9% Bitcoin BTC/USD 10.983,01 +0,96% 10.863,83 10.903,26 +52,3%

Ein klarer Sieg der Demokraten mit deren Präsidentschaftskandidat Joe Biden wäre nach Einschätzung der Unicredit für den Dollar negativ, so die Experten mit Blick auf den laut Umfragen deutlicheren Vorsprung Bidens vor Donald Trump. Unter einer Biden-Administration drohten eine Erhöhung der Unternehmenssteuern und verschärfte Regulierung. Das dürfte die Attraktivität von US-Vermögenswerten beeinträchtigen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der chinesische Aktienmarkt hat sich sehr fest aus der achttägigen sogenannten Goldenen Woche rund um den Nationalfeiertag zurückgemeldet. Für Auftrieb sorgte der im September gestiegene Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. In Tokio gab der Nikkei nach einem wenig ereignisreichen Handelsverlauf knapp nach. Der Grundton war Beobachtern zufolge angesichts erneut positiver US-Vorgaben insgesamt leicht positiv. Dazu hätten Spekulationen beigetragen, dass es in den USA möglicherweise doch noch zu einem größeren Gesamthilfspaket zur Abfederung der Pandemie-Folgen kommen könnte. Zur guten Stimmung in Schanghai trug auch bei, dass die Chinesen in der Goldenen Woche nach ersten Erhebungen für touristische Umsätze im Volumen von 466 Milliarden Yuan sorgten. Damit zeige sich im Konsumsektor ein Lebenszeichen, hieß es. Für Seven & I Holdings ging es in Tokio um 4,6 Prozent nach oben, nachdem der Einzelhändler seinen Ausblick veröffentlicht hatte. In Hongkong standen Aktien aus dem Solarsektor unter Druck. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach der bewertungsgetriebenen Rally zuvor, zu der auch das Versprechen Pekings einer Karbon-neutralen Politik beigetragen habe. In Sydney machte die Aktie der Hochtief-Tochter Cimic einen Satz um 9,2 Prozent nach oben. Das Bauunternehmen hatte bei Vorlage der Neunmonatszahlen von einem hohen Auftragsbestand gesprochen.

CREDIT

Trotz wenig bewegter Notierungen bei den Kreditausfallversicherungen am Freitag zeigen sich Analysten relativ bullish für die Märkte. Bei Bank of America (BofA) hebt man unter anderem hervor, dass nur der Blick auf hochaggregierte Daten wie die Einkaufsmanager-Indizes eine Abschwächung des Erholungsmomentums zeige. Beim Blick auf die zugrundeliegenden Daten gebe es dagegen Bereiche, in denen "eine echte V-Erholung" stattfinde, und zwar beim globalen Handel. Er erhole sich nach der Covid-Krise schneller als er es nach der globalen Finanzkrise getan habe. Die Analysten empfehlen daher, auf eine Outperformance der Credit Spreads von exportorientierten Europäern zu setzen gegenüber denen der eher binnenmarktorientierten Unternehmen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Deutsche-Wohnen-CEO sieht noch keine Entwarnung im Wohnungsmarkt

Die Deutsche Wohnen ist CEO Michael Zahn zufolge über Mietausfälle bisher nicht signifikant von der Corona-Krise betroffen. In einem Zeitungsinterview warnt der Chef des seit kurzem im DAX notierten Wohnimmobilienkonzerns aber, dass es für eine Entwarnung zu früh sei. "Die Auswirkungen von Corona spüren wir aus meiner Sicht noch in drei Jahren", sagte Zahn im Interview mit dem Handelsblatt.

Henkel gibt Prognose 2020 inklusive Corona - Umsatz steigt in 3Q

Henkel traut sich nach dem dritten Quartal eine Prognose für das Gesamtjahr zu, die auch mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie einschließt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie erwartet der Düsseldorfer Konsumgüterkonzern einen Rückgang in der Bandbreite von 18 bis 22 Prozent vom Vorjahreswert von 5,43 Euro. Der Umsatz soll organisch um 1 bis 2 Prozent zurückgehen, die bereinigte EBIT-Marge erwartet der Konzern bei 13,0 bis 13,5 Prozent. Im dritten Quartal betrug nach vorläufigen Zahlen das organische Umsatzwachstum 3,9 Prozent - ohne den Einfluss von Währungseffekten und Akquisitionen/Divestments.

Bundesregierung rechnet mit weiteren Finanzrisiken beim BER

