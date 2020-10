Mainz (ots) - Maximilian Grill und Oona Devi Liebich als Pfarrer Tonio und Familientherapeutin Julia: Am Sonntag, 11., und Sonntag, 18. Oktober 2020, jeweils um 20.15 Uhr, zeigt das ZDF zwei neue Filme der Reihe "Tonio & Julia", die diese gleichzeitig beenden. Neben den beiden Hauptdarstellern spielen in weiteren Rollen Charlotte Schwab, Dietrich Adam, Klaus Pohl, Géraldine Raths und andere.In der Folge "Dem Himmel so nah" taucht Gastwirt Joseph Laibinger (Steffen Schroeder) wütend in der Beratungsstelle von Julia Schindel (Oona Devi Liebich) auf: Seine Tochter Luise (Alina Abgarjan) will Nonne werden und ins Kloster gehen. Doch der Vater hat andere Pläne: Die 17-Jährige soll später einmal den elterlichen Gasthof übernehmen. Julia setzt sich dafür ein, dass Luise sich selbst entscheidet. Doch ausgerechnet Pfarrer Tonio Niederegger (Maximilian Grill) bewertet Luises Wunsch eher skeptisch: Denn er selbst steckt gerade in dem Zwiespalt, ob der von ihm eingeschlagene Weg als Priester noch der richtige ist oder seine Gefühle für Julia überwiegen. Julia beobachtet die Veränderung in Tonios Verhalten. Aber sie will sich jetzt auf ihr eigenes Leben mit ihrem Freund Felix (Nicholas Reinke) konzentrieren.Dennoch fühlt Julia sich zwischen Felix und Tonio hin- und hergerissen: In "Mut zu leben" will sie endlich Klarheit für sich. Nach einer Fehlgeburt kam Marthe Fauser (Karoline Teska) zu ihr in die Beratungsstelle. Als Marthe auch in der zweiten Schwangerschaft das Kind verliert, braucht sie Julias Hilfe ein weiteres Mal. Tonio hadert immer mehr mit sich: Soll er sein Priesteramt wirklich aufgeben? Seine Gefühle zu Julia machen ihm die Entscheidung nicht leichter. Julia versucht, in diesem Gefühlschaos die Wogen bei Felix zu glätten, die ihr eigenes Verhalten aufwühlen. Überraschenderweise ist es Julias Mutter Moni (Charlotte Schwab), die ihre Tochter zwar versteht, aber von ihr gleichermaßen eine Entscheidung fordert.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de)Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/tonioundjuliahttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4729782