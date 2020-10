FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Cropenenergies von 14,25 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Ethanol-Knappheit im Raum Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen spiele der Südzucker-Tochter mit hohen Preisen in die Karten, schrieb Analyst Axel Herlinghaus in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erwartet in den kommenden sechs bis zwölf Monaten keine Änderung dieser Situation./ag/la

