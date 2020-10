Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen arbeiten Energieaktien wieder einmal an einer Bodenbildung. Unterstützung erhielten sie dabei von zuletzt gestiegenen Ölpreisen (mehr dazu lesen Sie hier). Die Anteile von BP und Total sind aber nach Ansicht von JPMorgan immer noch absolute Schnäppchen. So stuft Analyst Christyan Malek beide Energietitel mit Overweight" ein. Bei Total beziffert er den fairen Wert unverändert auf 42,00 Euro, bei BP auf 425 Britischen Pence (umgerechnet 4,68 Euro) - was 41 beziehungsweise ...

