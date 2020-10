DJ Merck erhöht Beteiligung an Precigen auf 14,8 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Merck KGaA hat ihre Beteiligung am Biotechunternehmen Precigen Inc auf 14,8 Prozent von 11,6 Prozent erhöht. Der deutsche Konzern habe eine Anleihe über 25 Millionen US-Dollar in Aktien gewandelt, teilte Precigen mit. Die Anleihe war 2018 im Zuge der Übertragung von Entwicklungsrechten von Merck übernommen worden.

October 09, 2020 08:23 ET (12:23 GMT)

