Tiefere Einblicke in das Media-Ökosystem: Sourcepoint kauft RedBud Media (press1) - Die Consent-Management-Plattform integriert das Team und die Technologie von RedBud, um zukünftig verdeckte Gefahrenquellen für den Datenschutz sowie Performance-Probleme rechtzeitig zu erkennen NEW YORK / LONDON / BERLIN - 9. Oktober 2020: Sourcepoint, die Plattform für Datenschutzkonformität im Ökosystem des digitalen Marketings, gab heute die Übernahme von RedBud Media, einem Softwaretechnologie- Unternehmen aus Großbritannien, bekannt. Durch die Übernahme erhalten Verkäufer und Käufer von Media und Daten ab sofort zuverlässige Informationen darüber, ob ihre Partner datenkonform agieren. Mit Hilfe der Technologieplattform von RedBud und den dazugehörigen Datenschutz- und Werbeexperten, bietet Sourcepoint ab sofort vor allem für den Markt der Werbe- und Marketingtechnologie, die umfangreichste Plattform für Datenschutz-, Compliance- und Consent-Management. In der datenbasierten und zunehmend auf Datenschutz bedachten Welt von heute ist Datenethik von entscheidender Bedeutung. Allerdings war es bisher für das gesamte Media-Ökosystem kaum möglich, die Datenschutzpraktiken von Partnern skalierbar und detailliert zu durchschauen. Mit der Scan- und Analysetechnologie-Lösung DIAGNOSE von RedBud ist das nun jedoch möglich: Sie bietet einen umfassenden und detaillierten Ansatz zur Beurteilung von Anbietern und dem Monitoring ihrer Performance. Publisher verbessern mit Hilfe von DIAGNOSE ihre Wettbewerbsbedingungen: Sie bieten Tools an, die dem User in Bezug auf Daten und Datenschutzeinstellungen eine bessere Übersicht ermöglicht und erhalten einen vollständigen Einblick in alle intransparenten Aktivitäten innerhalb ihrer Plattform, die zu Datenschutz- und Umsatz-Risiken führen könnten. Aber auch Marken profitieren von der Übernahme. Sie erhalten für jede datenverarbeitende Instanz einen umfangreichen Speicherplatz, in dem die verschiedenen Nutzer-Touchpoints jeweils gespeichert werden können. Die Technologie zeigt Werbetreibenden nicht nur Grauzonen im Datenschutz auf, sondern auch, wie sie behoben werden können. Die gleichzeitige Anzeige möglicher Gefahrenquellen, sowohl im Datenschutz als auch in der Performance sowie einer individuell anpassbaren Lösung für Datenschutzprobleme, hilft Publishern und Advertisern dabei, ihre Monetarisierung zu verbessern und ein nachhaltigeres Ökosystem zu implementieren. RedBud wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, digitale Werbung zu verbessern, indem es die fragmentierte Werbetechnologie für Publisher entmystifiziert. Ihre proprietäre Scantechnik bildet sowohl einfache als auch komplexe User Journeys auf Webseiten ab und erfasst alle sichtbaren und unsichtbaren Inhalte, die direkt oder indirekt Einfluss auf digitales Eigentum haben. Die Plattform sucht und überwacht Quellen, die den Datenschutz gefährden und stellt ein Benchmarking zur Verfügung, sodass Publisher den Zustand ihrer Datenschutzvorkehrungen fortwährend überprüfen können. Die Mitbegründer Chloe Grutchfield und Rhys Denny werden in das Führungsteam bei Sourcepoint eingeordnet. "Die Akquisition von RedBud ist ein entscheidender Schritt, um Publishern, Werbetreibenden und allen Akteuren des Ökosystems eine stärkere digitale Gemeinschaft zu ermöglichen", sagt Ben Barokas, CEO von Sourcepoint. "In der Vergangenheit fehlte es den Media-Verkäufern an Einblick in den Kaufprozess von Third-Party-Daten. RedBud und sein Team waren führend darin, Publishern mehr Transparenz zu verschaffen. Durch die Integration von RedBuds Vision und ihres großartigen Produkts sowie die Übernahme von Chloe und Rhys in unser Team, wird Sourcepoint Publisher dabei unterstützen können, ihre Wettbewerbsbedingungen zu verbessern und Marken dabei helfen, ihre Werbeausgaben nicht nur konform, sondern auch entsprechend ihrer Datenschutzrichtlinien für Verbraucher auszurichten." "Da sich das regulatorische Umfeld - und auch die Einstellung der Verbraucher in Bezug auf Datenschutz - kontinuierlich weiterentwickelt, ist es für Medieninhaber wie -käufer unglaublich wichtig, gegenseitige Einblicke in die Marktstandards zu haben", erläutert Chloe Grutchfield, Mitbegründerin von RedBud. "Die Diagnosetools von RedBud sind eine sinnvolle Ergänzung für die Compliance-Plattform von Sourcepoint. Wir freuen uns sehr darüber, jetzt mit gemeinsamen Kräften unsere gemeinsame Vision eines transparenteren und nachhaltigeren Medien-Ökosystems zum Nutzen von Publishern, Werbetreibenden und Verbrauchern weiter voranbringen zu können." "Die Zusammenarbeit mit RedBud an der Lösung von Datenschutz- und Performance-Problemen bei der Vermarktung unserer Inhalte war unglaublich erfolgreich. Mit Hilfe von Sourcepoint konnten wir mehr Transparenz in den Datenaustausch mit unseren Partnern erhalten, was für uns von unschätzbarem Wert ist. Beide Unternehmen bieten herausragende Dienstleistungen und verfügen über ein tiefgreifendes Verständnis für die Herausforderungen von Publishern. Wir sind begeistert, diese Übernahme mitzuerleben", sagt Richard Bailey, Business Operations Director IDG. "Es ist großartig zu sehen, dass Sourcepoint und RedBud sich zusammenschließen und den Publishern weitere Unterstützung bieten, in einer Zeit, in der Datenschutz und Einwilligung für unsere Branche einen solchen Schwerpunkt bilden. Durch die Zusammenarbeit mit der Consent- Management-Plattform von Sourcepoint konnten wir Vertrauen aufbauen und bessere Erfahrungen mit unserer Zielgruppe erzielen. In Verbindung mit der RedBud-Technologie erhalten wir ein tieferes Verständnis für Umsatz- oder Datenschutzrisiken, die wir sonst nirgendwo finden würden ", kommentiert Daniel Powell-Rees, Revenue Operations Director bei Dennis Publishing. Über Sourcepoint Sourcepoint ist die Plattform für Datenschutzkonformität für das Ökosystem digitaler Werbung. Das Unternehmen bietet Tools zum Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern, zur Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und zur Optimierung des Ertrags in einem sich rapide verändernden Umfeld. Über Sourcepoint Sourcepoint ist die Plattform für Datenschutzkonformität für das Ökosystem digitaler Werbung. Das Unternehmen bietet Tools zum Schutz der Privatsphäre von Verbrauchern, zur Einhaltung der entsprechenden Vorschriften und zur Optimierung des Ertrags in einem sich rapide verändernden Umfeld. Gegründet von einem Team von Veteranen der digitalen Werbung, verfügt Sourcepoint über Niederlassungen in New York, Berlin, London und Paris. Hier erfahren Sie mehr: http://www.sourcepoint.com

