Das massive US-Finanzdefizit treibt die Renditen des US-Finanzministeriums in die Höhe und zieht Gebote für den US-Dollar nach sich, so Robin Brooks, Chefvolkswirt am Institute of International Finance (IIF) und ehemaliger geschäftsführender Direktor für Devisenstrategie bei Goldman Sachs. "Der Rückgang des Dollars gegenüber anderen G10-Währungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...