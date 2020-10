DJ Inkassobranche: Corona bisher kein Verschuldungstreiber für Privathaushalte

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Coronavirus-Pandemie hat in Deutschland nach einer Untersuchung der Inkassowirtschaft bisher zu keinem größeren Anstieg von Zahlungsausfällen bei Verbrauchern geführt. Die Anzahl der neu ins Inkasso kommenden Fälle sei in den vergangenen sechs Monaten sogar deutlich zurückgegangen, teilte der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen (BDIU) mit. "Die befürchtete Pleite-Welle bei Privathaushalten ist zum Glück bisher ausgeblieben", erklärte BDIU-Präsidentin Kirsten Pedd.

Tatsächlich konnten laut den Angaben viele Schuldner alte Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern und Inkassodienstleistern in den vergangenen Monaten sogar abbauen. Das liege insbesondere am Lockdown, der gerade in der ersten Zeit die Konsumausgaben drastisch reduziert habe. Viele Verbraucher hätten "gesparte Ausgaben durch geplatzte Urlaube, ausgefallene Großveranstaltungen oder nicht mögliche Restaurantbesuche vernünftigerweise genutzt, um von alten Verbindlichkeiten runter zu kommen", erklärte Pedd.

Nach ersten Daten des Inkassoverbandes sei die Zahl der von Inkassodienstleistern versandten Erstanschreiben in den letzten sechs Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr um über 20 Prozent zurückgegangen. Aus der Untersuchung gehe aber auch hervor, dass Verbraucherschuldnern im vergangenen halben Jahr dreimal häufiger kostenfreie Zahlungsaufschübe gewährt worden seien als im Vergleichszeitraum davor. Nun müsse man sehen," ob die Folgen der Pandemie bei den zahlungsgestörten Forderungen erst später zu Tage treten".

October 09, 2020 09:29 ET (13:29 GMT)

