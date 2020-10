Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Auch zum Wochenabschluss sieht es an der Wall Street positiv aus. Die großen Indizes sind moderat im Plus. Großes Thema bleibt das Hilfspaket der US-Regierung. Bei den Einzelthemen geht es heute um Xilinx, AMD, Intel, Nvidia, Novavax, Alphabet, Pinterest, Martin Marietta Materials, Alibaba und Beigene. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Patrick DeWayne, Korrespondent an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.