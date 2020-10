Bonn (ots) - Seit Tagen steigen die Corona-Infektionszahlen in Europa dramatisch an. So gut Deutschland bisher durch die Pandemie gekommen ist - auch hierzulande wachsen Sorge und Angst, eine lange befürchtete zweite Welle könne außer Kontrolle geraten. Die Politik muss reagieren und sie reagiert. Sind die derzeitigen Gegenmaßnahmen richtig? Welche Maßnahmen brauchen wir?Diese und weitere Fragen diskutiert Michaela Kolster mit ihren Gästen:- Linda Teuteberg, MdB, FDP- Prof. Karl Lauterbach, MdB, SPDPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4730021