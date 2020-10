DJ Verteidigungsministerium zieht Auftragsvergabe für Sturmgewehr zurück

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverteidigungsministerium hat den umstrittenen Großauftrag für die neuen Sturmgewehre bei der Bundeswehr an den thüringischen Hersteller C.G. Haenel zurückgezogen. Das Ministerium begründete die Entscheidung damit, dass eine Patentrechtsverletzung durch den Bieter C.G. Haenel GmbH zulasten des Bieters Heckler und Koch "nicht auszuschließen" sei.

"Die Vergabestelle des Bundes wird damit in eine Neubewertung der Angebote unter Berücksichtigung aller Aspekte eintreten", erklärte das Verteidigungsministerium.

Die Entscheidung von Mitte September für Haenel hatte in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen, da der Zuschlag an ein kleines Unternehmen ging, das zudem in der Hand des staatlichen Rüstungskonzern der Vereinigten Arabischen Emirate ist.

Auch bei Abgeordneten auf Regierungsseite mehrte sich die Kritik an dem Großauftrag. Es wurde bezweifelt, ob die Firma leistungsfähig genug für einen solch umfassenden Auftrag sei, denn bislang habe sie sich eher einen Namen mit Kleinserien bei Jagd- und Polizeiwaffen gemacht. Kritisch wurde zudem gesehen, dass das Thüringer Unternehmen zu Caracal gehört, einem staatlichen Rüstungskonzern der Vereinigten Arabischen Emirate. Das Land wiederum ist am Krieg im Jemen beteiligt. Rüstungsexporte aus Deutschland an Länder mit Beteiligung am Jemenkrieg sind verboten.

Das Verteidigungsministerium hatte Haenel den Zuschlag für 120.000 Sturmgewehre gegeben. Dagegen hat Heckler & Koch, das bisher die Sturmgewehre G36 an die Bundeswehr geliefert hatte, Beschwerde eingereicht.

Heckler & Koch hatte im Vergabeverfahren laut Medienberichten 235 Millionen Euro verlangt, senkte dann aber den Preis noch auf 179 Millionen Euro. Das letzte Angebot von C.G. Haenel, das nur einen Bruchteil an Heckler & Kochs Umsatz hat, lag rund 50 Millionen Euro niedriger.

