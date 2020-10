Im Rahmen des 32. TCT Connect Kongresses der Cardiovascular Research Foundation stehen die Vorteile einer vollständigeren Revaskularisation mit Impella-Herzpumpen bei Hochrisikopatienten mit perkutaner Koronarintervention (PCI) und der Wert der auf dem Impella-Protokoll basierenden Behandlung für das Überleben und die Erholung des nativen Herzens bei Patienten mit kardiogenem Schock im Mittelpunkt des Interesses. Im Verlauf der virtuellen Konferenz, die vom 14. bis 18. Oktober stattfindet, präsentieren führende Ärzte Daten über die Vorteile der Impella-Therapie und Abiomed (NASDAQ:ABMD) bietet virtuelle Schulungen zu den Themen Zugang, Verschluss und Patientenmanagement an, um stetig bessere Ergebnisse zu erzielen.

Die neuesten Daten aus der PROTECT III Studie wurden als ein TCT Connect 2020 "Best of Abstract" ausgewählt und werden am Donnerstag, den 15. Oktober um 15.25 Uhr EDT (Eastern Daylight Time, Nordamerika) von Dr. William O'Neill vorgestellt. Diese Präsentation aktualisiert die auf dem TCT 2019 vorgestellten Daten aus PROTECT III, die eine Reduktion des primären Endpunkts bei Tod, Schlaganfall, Myokardinfarkt und Wiederholungseingriffen nach 90 Tagen mit Impella-gestützter Protected PCI (perkutane Koronarintervention) im Vergleich zur randomisierten kontrollierten PROTECT-II-Studie (RCT) zeigten. Die PROTECT-Reihe klinischer Studien der FDA, die PROTECT I, PROTECT II RCT und PROTECT III umfasst, ist die bisher größte FDA-Studie mit hämodynamisch unterstützten Hochrisiko-PCI-Patienten.

Abiomed veranstaltet zwei E-Satelliten-Symposien, auf denen renommierte Kardiologen Daten und bewährte Verfahren für den Einsatz der Impella-Technologie zur Verbesserung der Ergebnisse sowohl bei Hochrisiko-PCI als auch beim kardiogenen Schock präsentieren.

Auf dem ersten Symposium werden bewährte Verfahren für den Einsatz der perkutanen mechanischen Kreislaufunterstützung vorgestellt, um eine vollständige Revaskularisation bei komplexen und kranken Patienten, einschließlich COVID-19-Patienten, zu ermöglichen. Den Vorsitz hat Dr. Cindy Grines, Chief Scientific Officer des Northside Hospital Cardiovascular Institute in Atlanta und Präsidentin der Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI).

Nachstehend finden Sie den Zeitplan für dieses Symposium:

Protected PCI in der COVID-19-Ära: Die zunehmende Bedeutung einer vollständigen Revaskularisation

Samstag, 17. Oktober

14.00-15.00 Uhr (EDT)

Leitung: Dr. Cindy Grines

Referenten:

Protected PCI in der COVID-19-Ära: Die zunehmende Bedeutung einer vollständigen Revaskularisation

Dr. Cindy Grines

Dr. Cindy Grines Klinische Relevanz des Revaskularisationsgrades bei Protected PCI: Erkenntnisse aus italienischen Studien

Dr. Francesco Burzotta

Dr. Francesco Burzotta Aktuelle Praktiken der Hochrisiko-PCI mit perkutaner mechanischer Kreislaufunterstützung: Ergebnisse von PROTECT III, der größten prospektiven, multizentrischen, einarmigen Studie

Dr. Jeffrey W. Moses

Dr. Jeffrey W. Moses Schnelle und sichere Einführung der neuen Single-Access-Technik

Dr. Duane Pinto

Im zweiten Symposium wird die Bedeutung der Übernahme von Best Practices im kardiogenen AMI-Schock hervorgehoben. Hieran nimmt Dr. Giuseppe Tarantini, PhD, Direktor der interventionellen Kardiologie an der Universität Padua und Präsident der Italienischen Gesellschaft für interventionelle Kardiologie (GISE), teil.

Nachstehend ist der Zeitplan für dieses Symposium aufgeführt:

Ziel: Überlebensrate von >70 bei kardiogenem Schock (AMI): Best Practices aus der ganzen Welt

Sonntag, 18. Oktober

10.00-11.00 Uhr (EDT)

Leitung: Dr. William O'Neill

Referenten:

Ziel: Überlebensrate von über 70 bei kardiogenem Schock bei AMI: Erkenntnisse aus der nationalen Initiative zu kardiogenem Schock

Dr. William O'Neill

Dr. William O'Neill Wirksamkeit und Sicherheit des Einsatzes aller Impella-Systeme bei japanischen Patienten mit arzneimittelresistentem akutem Herzversagen: Erkenntnisse aus der japanischen J-PVAD-Studie

Dr. Junya Ako

Dr. Junya Ako Bedeutung der Zeitplanung und des Einflusses einer umfassenden Revaskularisation auf das Langzeitüberleben bei kardiogenem Schock: Erkenntnisse aus europäischen Multi-Center-Studien

Dr. med. Giuseppe Tarantini, PhD

Dr. med. Giuseppe Tarantini, PhD Abschließende Zusammenfassung, RECOVER III und Einleitung zu RECOVER IV

Dr. William O'Neill

TCT-Connect-Teilnehmer sind auch eingeladen, den virtuellen Stand von Abiomed zu besuchen, der am 14. Oktober um 7.00 Uhr (EDT) auf ProtectedPCI.com eröffnet wird, um mehr über das Impella-Herzpumpenportfolio zu erfahren und sich Schulungsvideos zu Themen wie Einzelzugangstechniken, die Nutzung der linksventrikulären Wellenform, das Management der Impella-Positionierung, die SmartAssist-Plattform und bewährte Verfahren zur Behandlung des kardiogenen Schocks anzusehen. Darüber hinaus werden am virtuellen Stand alle neuen Impella-Daten vorgestellt, die während des TCT-Connect-Symposiums präsentiert werden.

Insgesamt wird Impella in mehr als 20 Kurzdarstellungen und Präsentationen auf dem TCT Connect-Kongress vertreten sein, darunter mit Themen wie den folgenden:

Mittelfristige linksventrikuläre Funktion nach nicht-dringender Impella-geschützter PCI: Studie Restore EF

Sitzung: Kardiogener Schock und hämodynamische Unterstützung

Dr. Mitul Patel

Mittwoch, 14. Oktober

8.00 Uhr (EDT)

Sitzung: Kardiogener Schock und hämodynamische Unterstützung Dr. Mitul Patel Mittwoch, 14. Oktober 8.00 Uhr (EDT) Frühe Impella-RP-Unterstützung verbessert die Ergebnisse bei akuter rechtsventrikulärer Insuffizienz, die durch einen kardiogenen Schock kompliziert wird

Sitzung: Kardiogener Schock und hämodynamische Unterstützung

Dr. Mark Anderson

Mittwoch, 14. Oktober

8.00 Uhr (EDT)

Sitzung: Kardiogener Schock und hämodynamische Unterstützung Dr. Mark Anderson Mittwoch, 14. Oktober 8.00 Uhr (EDT) Sicherheit und Wirksamkeit der perkutanen mechanischen Kreislaufunterstützung bei Hochrisiko-PCI unter Anwendung zeitgemäßer Praktiken: Ergebnisse der größten prospektiven Real World Einzelstudie (PROTECT III)

Sitzung: TCT Connect 2020 Best of Abstracts

Dr. William O'Neill

Donnerstag, 15. Oktober

15.25 Uhr (EDT)

