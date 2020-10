In ihrer jüngsten Schätzung gab die Weltbank einen düsteren Ausblick auf die indische Wirtschaft und führte an, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Landes in diesem Fiskaljahr aufgrund der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten landesweiten Abriegelung voraussichtlich um 9,6% schrumpfen wird. Wichtige Zitate "Es wird erwartet, dass Indiens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...