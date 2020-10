Beijing (ots/PRNewswire) - Der Beginn des 15. Alxa-Festival am 1. Oktober 2020 in der Alxa-Liga der nordchinesischen Autonomen Region Innere Mongolei zog viele Offroad-Spieler, Enthusiasten und Touristen an.Das Festival, das gemeinsam von der Kommunalverwaltung und der chinesischen Club-Plattform Fblife.com veranstaltet wird, ist eine jährliche Großveranstaltung zum Thema Wüstenkultur mit Offroad-Fahrzeugen. Seit seiner erstmaligen Veranstaltung im Jahr 2006 hat es sich zu einem der auffälligsten Off-Road-Festivals in China entwickelt.Im Rahmen des diesjährigen Festivals, das am 5. Oktober zu Ende gehen soll, werden Aktivitäten wie der Wettbewerb der Team-3 (T3)-Serie, der Grand Prix der Offroad-Fahrzeuge, das Felskletterrennen, die Mongolische Ringkampf-Meisterschaft, die Veranstaltung für elektronische Musik, die Hubschraubertour, die Karnevalsveranstaltung und die Drohnenshow vorgestellt.Um den Touristen ein sorgenfreies und sicheres Reiseerlebnis zu bieten, hat das Alxa-Festival in diesem Jahr spezielle Arbeitsgruppen für Seuchenprävention und -bekämpfung, Umweltschutz und Sicherheitsgarantie eingerichtet. Die Kommunalverwaltung hat auch einen Plan für die Reaktion auf Epidemien und einen Notfallplan aufgestellt."Wir sollten gemeinsame Anstrengungen unternehmen, um die Umwelt in der Wüste zu schützen und das Alxa-Festival in einen grünen, umweltfreundlichen und gesunden Karneval im Gelände zu verwandeln", sagte Liu Zhiqiang, Sekretär des Parteikomitees des linken Alxa-Banners."Fblife.com wird darauf hinarbeiten, das Alxa-Festival zu einer idealen Basis für seine Clubmitglieder zu machen und die Alexa-Liga zur weltweit begehrtesten Destination für die Ausrichtung von Off-Road-Veranstaltungen zu machen", erklärte Xin Hua, der Gründer von Fblife.com.Originallink: https://en.imsilkroad.com/p/316616.htmlFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1306667/15th_Alxa_Festival.jpgPressekontakt:Silvia Su+86-15117925061Original-Content von: Xinhua Silk Road Information Service, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135504/4730048