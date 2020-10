DJ Flughafen BER will 552 Millionen Euro an neuen Darlehen

BERLIN (Dow Jones)--Wegen der Corona-Krise ist der Betreiber des neuen Hauptstadtflughafens weiterhin auf Finanzhilfen angewiesen. In seiner letzten Sitzung vor der Inbetriebnahme des BER stimmte der Aufsichtsrat der Berlin-Brandenburger Flughafengesellschaft (FBB) Gesellschafterdarlehen in Höhe von bis zu 552 Millionen Euro für das kommende Jahr zu. Das geht aus dem Wirtschaftsplan für 2021 hervor, den der Aufsichtsrat diskutiert hat und über den die FBB berichtete. Gesellschafter sind die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund.

Die Mittelfristplanung soll, zusammen mit dem Businessplan 2021, im ersten Quartal des kommenden Jahres vorgestellt werden und soll auf unterschiedlichen Entwicklungsszenarien beruhen. Grund für die neuerlichen Bedarfe ist, dass nur noch knapp 18 Millionen Fluggäste fürs kommende Jahr erwartet werden.

Für 2020 wird für alle Berliner Flughäfen zusammen mit einem Rückgang der Passagierzahlen auf 10 Millionen gerechnet, nach 36 Millionen im vergangenen Jahr. Fürs laufende Jahr wurden 98,8 Millionen Euro gewährt, um die Verluste während des Lockdowns auszugleichen. Der Zuschuss bezieht sich auf den Zeitraum vom 4. März bis 30. Juni. Für die zweite Jahreshälfte sollen bis zu 201 Millionen Euro Gesellschafterdarlehen aufgenommen werden, um die Ausfälle aus dem weiterhin schwachen Flugbetrieb auszugleichen.

Für die Eröffnung der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) am 31. Oktober wurden während der Sitzung die letzten Schritte beraten. Fast alle Gewerbeflächen sollen am 1. November öffnen, dem ersten Tag mit Abflügen am BER. Im Terminal 1 befinden sich insgesamt 100 Mietflächen und 11 mobile Gastronomie-Einheiten. Der Bund nimmt den Regierungsflugbetrieb am BER bereits am 21. Oktober auf.

October 09, 2020 12:32 ET (16:32 GMT)

