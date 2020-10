Düsseldorf (ots) - SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich angesichts steigender Infektionszahlen gegen Weihnachtsmärkte in diesem Jahr ausgesprochen. "Ich halte es für unvertretbar, in diesem Jahr Weihnachtsmärkte zu erlauben", sagte Lauterbach der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Wer bei diesem Infektionsgeschehen dort Glühwein trinken geht, riskiert an Heiligabend einen Krankenhausaufenthalt." Es gebe kaum ein Hygienekonzept, mit dem man genug Sicherheitsabstand an den Ständen gewährleisten könne, sagte der SPD-Politiker. "Die Behörden könnten Weihnachtsmärkte außerdem nicht ausreichend kontrollieren", so Lauterbach. Angesichts der stark steigenden Infektionszahlen sagte er: "Die Menschen müssen sich darauf einstellen, dass die jetzt ergriffenen Maßnahmen bis April oder Mai mit ein paar Anpassungen gültig bleiben. Wir haben eine lange Strecke vor uns."



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4730098

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de