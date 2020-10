HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Friedensnobelpreis:

"Dieser Friedensnobelpreis ist eine Absage an Nationalismus und Nabelschau, ein Appell für internationales Weiterdenken, gerade in Zeiten der Pandemie. Aufgeregt diskutieren wir über Einschränkungen wie das Maskentragen im Supermarkt - und ignorieren ganze Weltregionen, in denen es wegen der Pandemie schon gar nichts mehr zu kaufen gibt. In vielen Staaten gesellt sich eine neue Nahrungsmittelknappheit zu ungelösten alten Konflikten. Die Summe der Probleme könnte die Situation hier und da bald kippen lassen ins Höllische. Besser wäre es, dem UN-Welternährungsprogramm neben mehr Anerkennung auch mehr Geld zu geben."/yyzz/DP/he