REGENSBURG (dpa-AFX) - "Mittelbayerische Zeitung" zum neuen Öko-Label für Autos:

"Im Wirtschaftsministerium hat sich bis heute nichts am alten Denken geändert. Denn die dortigen Beamten formulieren für die Novelle des Labels, dass "ein möglichst hoher Anteil der aktuellen Volumenmodelle der deutschen Hersteller im absoluten Labelteil in den Klassen A bis C ("grüner Teil") vertreten sein soll". Bedeutet: All die Verbrenner, die sich heute gut verkaufen, sollen als brave Grüne daherkommen, obwohl es kaum der Wahrheit entspricht. (.) Es geht darum, unsere Fahrzeuge weniger klimaschädlich zu machen. Ihre wahre Umweltbelastung zu verschleiern und durch dubiose Labels die Kunden in die Irre zu leiten, ist verwerflich."/yyzz/DP/he