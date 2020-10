Das Unternehmen Delivery Hero (WKN: A2E4K4) steht momentan im besonderen Fokus der Anleger. Nach einer beeindruckenden Entwicklung in den letzten Jahren ist das Unternehmen nach dem unrühmlichen Ende von Wirecard (WKN: 747206) nun seit etwas mehr als einem Monat im DAX. Dabei ist das Unternehmen mit Sitz in Berlin überhaupt nicht in Deutschland tätig. Daher stellt sich die Frage, welches Unternehmen hinter den hier bekannten Namen wie "Lieferando" und "pizza.de" steht. Der Lieferdienst der entwickelten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...