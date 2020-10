HAMBURG (dpa-AFX) - Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in sieben Tagen ist in Hamburg nach Angaben der Gesundheitsbehörde vom Samstag leicht gesunken, und zwar von 39,5 auf 38,8. Dieser sogenannte Inzidenzwert liegt damit dennoch den dritten Tag in Folge über 35. Der Senat hatte für diesen Fall ab Montag eine verschärfte Maskenpflicht in Restaurants, Läden und auf gut besuchten öffentlichen Plätzen beschlossen. In Hamburger Krankenhäusern wurden nach Angaben vom Freitag 60 Covid-19-Patienten behandelt. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen lag bei zwölf. Diese Daten werden am Wochenende nicht aktualisiert./bsp/DP/zb