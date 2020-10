Wer Brückentage schlau in die Urlaubsplanung einbezieht, kann sich 2021 viele erholsame Tage am Stück sichern. In Bayern und Baden-Württemberg sind sogar 52 freie Tage möglich. War der Jahresurlaub wieder viel zu kurz? Im Coronajahr 2020 kein Wunder, denn viele Feiertage fielen auf das Wochenende - so auch der Tag der deutschen Einheit. Und auch im kommenden Jahr verhält es sich ganz ähnlich: Neun von insgesamt 20 Feiertagen fallen 2021 auf einen Samstag oder Sonntag, darunter auch wieder der Tag der Deutschen Einheit und leider auch die beiden Weihnachtsfeiertage. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...