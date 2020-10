Elon Musks Starlink-Projekt nähert sich dem Start. Mit den im Oktober 2020 in den Orbit gesetzten Satelliten erreicht der Dienst die kritische Größe, um zumindest teilweise den Betrieb aufzunehmen. Wir beantworten alle Fragen, die sich zu einem Projekt dieser Größenordnung stellen könnten. Die Zielsetzung des SpaceX-Projekts Starlink ist schnell erklärt. Starlink will einen globalen Breitband-Internetgürtel um die Erde legen und ist auf eine Flotte von zwischen 12.000 und 42.000 Satelliten konfektioniert. Die Satelliten sollen in relativ niedrigen Umlaufbahnen fliegen, Daten von Bodenstationen erhalten und untereinander per Laser weiterleiten. Das Satellitennetz soll vor allem den...

Den vollständigen Artikel lesen ...