Unterföhring, 11. Oktober 2020 (ots) - 13 Millionen Abonnenten auf Instagram, über 10 Millionen auf YouTube und mehr als 4 Milliarden Views. Jetzt erobern zwei Social Media Superstars die Audio-Welt! Heute starten Bianca "Bibi" und Julian "Julienco" Claßen ihren ersten Podcast "Das ist ja Claße(n)". Das junge Influencer-Paar berichtet künftig mit einer wöchentlichen Folge jeden Sonntag aus ihrem Leben. Die Starwatch Podcast Factory ist der exklusive Vermarktungspartner des neuen Audio-Formates der beiden Social Media Stars.Bianca Claßen: "Podcast ist ein ganz neues Thema für uns, das immer schneller wächst und immer stärker und relevanter in der Szene wird. Nach über acht Jahren Social-Media-Aktivität hatten wir Lust, uns zusätzlich zu YouTube und Instagram in etwas Neuem auszuprobieren. Podcast war super naheliegend und passend. Wir freuen uns, gemeinsam mit der Starwatch Podcast Factory diesen aufregenden Weg zu gehen."Katharina Frömsdorf, Geschäftsführerin Seven.One AdFactory: "Wir sind sehr stolz, dass sich Bibi und Julian Claßen als Label die Starwatch Podcast Factory als Partner für ihren Start in die Podcast-Welt ausgesucht haben. Nach ihrem wahnsinnigen Erfolg auf YouTube und Instagram werden die beiden sicherlich auch in kürzester Zeit die Podcast-Charts erobern! Diese Partnerschaft ist das perfekte Beispiel für die Einzigartigkeit unseres Labels, nämlich mit bekannten Künstlern, unterhaltssamen Inhalten und starker Vermarktung auf diversen Plattformen große Reichweite für Werbekunden zu schaffen. Mit diesen Attributen werden wir weiterhin der entscheidende Treiber im Podcast-Markt sein".Der Podcast "Das ist ja Claße(n)" ist auf allen relevanten Plattformen und natürlich auch auf FYEO abrufbar. Bereits für die erste Folge konnte die Starwatch Podcast Factory zwei Partner für Native Advertising gewinnen: Die Versicherungs-App CLARK und FREE NOW. Die beiden Hosts Bibi und Julian Claßen sprechen die Spots in ihrer authentischen Art selbst ein.Bibi und Julian Claßen nehmen künftig in etwa 45 Minuten jeden Sonntag ihre Fans mit in ihre alltägliche Welt als junge Eltern und erfolgreiche Influencer. In "Das ist ja Claße(n)" berichten sie von ihren Aktivitäten, Geschehnissen im Alltag und das gemeinsame Leben mit den beiden Kindern. In der ersten Folge lassen die Beiden ihre bisherige Karriere Revue passieren, sprechen über die Anfänge der gemeinsamen YouTube-Zeit und verraten Details über ihre 40 Meter Einbauschränke.Die Starwatch Podcast FactoryDie Starwatch Podcast Factory ist das Podcast Label der Seven.One Entertainment Group und Deutschlands führender Vermarkter von Podcast Native Ads mit einem starken Portfolio an Hitpodcasts, u.a. 'Baywatch Berlin', 'AWFNR', 'Mord auf Ex', Football Bromance' und 'Einfach mal Luppen'.Pressekontakt:Pressekontakt:Dr. Carola C. HesseSenior PR ManagerCommunications & PR Strategy, Digital & SalesSeven.One Entertainment Groupphone:+49 (0) 89 95 07 - 24 10email:carola.hesse@seven.oneMedienallee 7 - 85774 Unterföhringwww.seven.oneOriginal-Content von: Seven.One Entertainment Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148123/4730570