Mainz (ots) - In der Debatte um Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie gewinnen Emotionen zunehmend an Bedeutung, weil mitunter sich widersprechende Informationen kursieren. Beispiel Maskenpflicht: Es gibt nicht wenige Ärzte, die betonen, dass in ihrer Praxis auf eine solche Pflicht verzichtet werde, weil sie nichts bewirke. Verwiesen wird dabei auf Daten, wonach die Poren zum Beispiel in den üblichen OP-Schutzmasken um ein Vielfaches größer seien als die jeweiligen Viren. Die Betreffenden tun das mit tiefster Überzeugung - und ohne Zweifel mit guten Absichten. Dennoch verunsichert es die Menschen. Wer mit Virologen spricht, erhält nämlich andere Auskünfte. Dabei werden die Angaben zum Größenunterschied zwischen Viren und beispielsweise einer OP-Maske nicht infrage gestellt. Allerdings wird darauf verwiesen, dass ein Virus nicht einfach so vor sich hinschwebe, sondern an Tröpfchen und Aerosole gebunden sei, die sehr wohl von Schutzmasken abgefangen werden könnten. Zumindest zum weitaus größten Teil. Also: Es spricht deutlich mehr dafür als dagegen, dass auch schon eine OP-Maske Sinn macht. Vom Straßenverkehr wissen wir, dass saftige Strafen zu Verhaltensänderungen führen können, selbst wenn die Betroffenen das nicht einsehen. Wer Gefahr läuft, seinen Führerschein für einen Monat zu verlieren, wenn er noch einmal mit viel zu hoher Geschwindigkeit geblitzt wird, wird künftig langsamer fahren. Schärfere Bußgelder dürften daher auch in der Maskenfrage ihre Wirkung entfalten. Was Maskengegner mit ihrer eigenen Gesundheit machen, ist ihre Sache. Das gilt für die Gesundheit ihrer Mitmenschen jedoch nicht.



Pressekontakt:



Allgemeine Zeitung Mainz

Zentraler Newsdesk

Telefon: 06131/485946

desk-zentral@vrm.de



Original-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65597/4730750

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de