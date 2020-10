München (ots) - Thomas Kreuzer, Fraktionschef der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag - ist heute von der 18er Fraktionsvorsitzendenkonferenz (FVK) in Berlin einstimmig zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt worden.Kreuzer hatte nach dem Rückzug von Mike Mohring vom Fraktionsvorsitz in Thüringen die Position bereits kommissarisch inne. Nach Alois Glück (1993-1997) und Joachim Herrmann (2006-2007) ist Thomas Kreuzer der dritte CSU-Fraktionschef, der nun Gesamtvorsitzender ist.Zu seiner Wahl erklärt Thomas Kreuzer:"Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Fraktionschefs. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist eine abgestimmte Vorgehensweise zwischen den Ländern wichtig. Hierum werden wir uns bemühen, um unser Land als ganzes für die Zukunft gut und modern aufzustellen."Mitglieder der 18er CDU/CSU-Fraktionsvorsitzendenkonferenz sind die Fraktionschefs aller Unionsfraktionen in den Länderparlamenten und im Bundestag sowie der Vorsitzende der der CDU/CSU-Gruppe in der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Im Gremium werden gemeinsame bundesländerübergreifende Initiativen und Anträge abgestimmt und koordiniert, die die politische Positionierung von CDU und CSU maßgeblich mitbestimmen.Pressekontakt:Ursula HoffmannPressesprecherinTelefon: 089/4126-2496Telefax: 089/4126-69496E-Mail: ursula.hoffmann@csu-landtag.deAndreas SchneiderStellv. PressesprecherTelefon: 089/4126-2489Telefax: 089/4126-69489E-Mail: andreas.schneider@csu-landtag.deMarcel EscherPressereferent und Referent für Social MediaTelefon: 089/4126-2452Telefax: 089/4126-69452E-Mail: marcel.escher@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/4730771