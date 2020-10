Düsseldorf (ots) - von Moritz DöblerDie CDU wählt in knapp zwei Monaten ihren neuen Bundesvorsitzenden. Armin Laschet gilt als Favorit und im nächsten Schritt auch als einer der möglichen Kanzlerkandidaten der Union. Selbstverständlich hat sein Umgang mit der zweiten Corona-Welle im bevölkerungsreichsten Bundesland Bedeutung für diese wichtige Weichenstellung. Auch daran werden ihn die Delegierten messen.Aber man tut dem Ministerpräsidenten unrecht, wenn man ihm in all seinem politischen Handeln ausschließlich Kalkül mit Blick auf den Bundesparteitag unterstellt. "Nur wer Krisen meistert, wer die Pflicht kann, der kann auch bei der Kür glänzen": Dieser schneidige Satz seines Gegenspielers Markus Söder, dem auch Ambitionen aufs Kanzleramt nachgesagt werden, stimmt zwar. Aber Laschet ist keiner, der Krisen nur meistern will, um bei der Kür zu glänzen.Es ist gerade seine Ernsthaftigkeit, die ihn in den vergangenen Monaten nicht immer gut aussehen ließ. Dass er es sich nicht leichtmacht und Unklarheiten benennt, kommt als Zaudern rüber. Wie er über die Pandemie spricht, lässt sich selten auf ein paar knappe Zitate verdichten. Während andere schon klare Schlüsse verkünden, wägt er noch ab.Aber eigentlich liegt er damit richtig, denn es ist keine Zeit der einfachen Antworten. Bund und Länder müssen einen einheitlichen Regelrahmen schaffen, innerhalb dessen die Kommunen auf das Infektionsgeschehen in eigener Verantwortung reagieren. Nur so lässt sich ein ständiger Ausgleich zwischen den Grundrechten und den Erfordernissen der Pandemie sicherstellen. Mag sein, dass es Armin Laschet in dieser Krise an Glanz fehlt. Aber er zeigt die richtigen Maßstäbe, Menschlichkeit und Klugheit, und das sollte viel wert sein.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4730782