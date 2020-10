Berlin (ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) will die umstrittenen Beherbergungsverbote für innerdeutsche Reisende aus Risikogebieten auf den Prüfstand stellen. "Das ist weder zielführend, noch erklärbar und schafft vor allem eins: Verwirrung und Unverständnis", sagte Müller dem Tagesspiegel (Montagsausgabe).Wie der Tagesspiegel erfuhr, will Müller das umstrittene Thema bei einer geplanten Bund/Länder-Schaltkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch auf die Agenda setzen.Bei Rückfragen ist die Politik-Redaktion des Tagesspiegel unter 030 29021 14909 zu erreichenBenedikt VoigtDer TagesspiegelRedakteur Politik/Newsroom+ 49 30 2902114909 (d)+ 49 172 3828254 (Handy)E-Mail: benedikt.voigt@tagesspiegel.deTwitter: @benevoigtPressekontakt:Der TagesspiegelChefin vom DienstPatricia WolfTelefon: 030-29021 14013E-Mail: cvd@tagesspiegel.deOriginal-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/2790/4730825