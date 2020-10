NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Corona-Maßnahmen:

"Statt eine sachliche Debatte über die Verhältnismäßigkeit staatlicher Eingriffe in das Leben der Bürger zu führen, geht es nun um die vermeintliche Unvernunft junger Berliner. Damit droht sich ein Fehler des Frühjahrs zu wiederholen, als wenige Unvernünftige mit Corona-Partys die Tatsache in den Hintergrund rücken ließen, dass sich die überwältigende Mehrheit selbstverantwortlich zeigte - und Abstand hielt. Es wäre das Gebot der Stunde, aus dieser Erfahrung heraus den Menschen in diesem Winter etwas zuzutrauen."/al/DP/he