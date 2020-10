Der amerikanische Immobilienkonzern Franklin Street Properties Corp. (ISIN: US35471R1068, NYSE: FSP) schüttet am 12. November 2020 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,09 US-Dollar an die Aktionäre aus. Record date ist der 23. Oktober 2020. Franklin Street Properties ist 1997 gegründet worden und verwaltet Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in Wakefield, im US-Bundesstaat Massachusetts. Im zweiten Quartal (30. Juni) des ...

