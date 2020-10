FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 12. Oktober:

TERMINE KONJUNKTUR

01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/20

01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 08/20

08:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 09/20 (vorab)

08:00 DEU: Großhandelspreise 09/20

07:45 CHE: Seco Konjunkturprognose 10/20

13:00 USA: IWF und Weltbank, Jahrestagung (Online) Interview mit EZB-Chefin Lagarde SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Buchvorstellung "Die neue Aufklärung" von Marcel Fratzscher - Wirtschaft und Gesellschaft nach der Corona-Krise 10:30 DEU: Videokonferenz zur Zukunft der Wirtschafts- und Währungsunion in Europa Parlamentarier befragen hochrangige Mitglieder der Bundesregierung und Vertreter europäischer Institutionen 10:30 Begrüßung Schäuble

12:45 Rede Gentiloni über Maastricht-Regeln

14:45 Rede Dombrovskis zu den Zukunftsthemen im Mehrjährigen Finanzrahmen 11:00 DEU: Bericht OECD zu Fortschritten bei den Verhandlungen über Lösungen zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft 11:45 SWE: Bekanntgabe des Wirtschaftsnobelpreises durch Schwedens Wissenschaftsakademie 16:15 DEU: Digitalkonferenz des SPD-Wirtschaftsforums u.a. mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) EUR: Jahrestagung des Nachhaltigkeitsnetzwerks ESDN zum europäischen Green Deal °

